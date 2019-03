Natuurliefhebbers kunnen vogels spotten dankzij nieuwe vogelkijkwand WDS

17 maart 2019

17u49 2 Opwijk In het wachtbekken Heistergem, op de grens van Opwijk en Lebbeke, installeerde Natuurpunt zopas een gloednieuwe vogelkijkwand.

Dankzij de vogelkijkwand kunnen liefhebbers langs beide zijden van de plas probleemloos de watervogels spotten. De wand werd gemaakt uit hout en takken en bevat enkele kijkopeningen.

De bouw van de wand kostte 2.400 euro. Het gemeentebestuur betaalde 1.000 euro van die factuur terwijl het project ‘Kunst in Lege Huizen’ ook nog eens 500 euro bijlegde.

De vogelkijkwand is bereikbaar via een zijwegje in het Eeksken, rechtover de garage Van der Plas.