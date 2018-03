Na ongedierte volgt renovatie GC HOF TEN HEMELRIJK WORDT HELEMAAL ONTMANTELD MICHIEL ELINCKX

24 maart 2018

02u36 0 Opwijk De gemeente heeft het startschot gegeven voor de renovatie van GC Hof Ten Hemelrijk. In de komende maanden worden de burelen van de dienst Cultuur en Sport volledig ontmanteld en weer opgebouwd, net als de conciërgewoning. Ingrijpend, doch noodzakelijk na de doortocht van ongedierte.

GC Hof Ten Hemelrijk vormt, samen met zaal Nijdrop, het centrum van het verenigingsleven in Opwijk. Om de site aantrekkelijker te maken, stippelde het gemeentebestuur een masterplan uit, en dat krijgt nu concreet vorm. "We starten met de renovatie van het gebouw waar onder meer de conciërgewoning en de cultuur- en sportdienst gevestigd zijn", zegt schepen van Cultuur Jan Couck (N-VA). "Het verhaal achter die restauratie is overigens ietwat merkwaardig. Vorig jaar stelden onze medewerkers vast dat er ongedierte in hun kantoren zat. Het bleken ronde diefkevers te zijn, niet groter dan een speldenkop. Maar ze baarden ons wel zorgen. Het gemeenschapscentrum was vroeger een vierkantshoeve, en dus kon de kever zich verbergen tussen restjes stro op zolder."





Financiële kater

Het leverde de gemeente een financiële kater op. Het volledige gebouw moest immers ontmanteld worden om het ongedierte te kunnen bestrijden, wat neerkwam op een kostenplaatje van 500.000 euro. "We hopen nu dat het gebouw nog voor het bouwverlof - ten laatste midden juli - volledig afgewerkt kan worden. Maar of we die streefdatum halen, hangt natuurlijk af van verschillende factoren."





Het gemeentebestuur heeft overigens nog wat goed nieuws. Vanaf 1 april gaat de nieuwe conciërge van GC Hof Ten Hemelrijk aan de slag. Maar gezien de werken zal die tijdelijk een huurflat betrekken. "We hebben voor hem net buiten het centrum een plaats gevonden", aldus Couck. "In juli neemt hij daar zijn intrek. Ook onze diensten hebben we tijdelijk elders ondergebracht. Een deel van ons personeel werkt nu in het toeristisch infocentrum, de rest in centrum Nijdrop. Geen eenvoudige verhuis, met al dat ICT-materiaal en de nasleep van die kevers. Daarom zijn we ook blij dat we dit nu allemaal kunnen afsluiten. Na het bouwverlof beginnen we met de rest van GC Hof Ten Hemelrijk, al zullen die herinrichtingswerken nog jaren in beslag nemen." Het gemeenschapscentrum zal tijdens de werken wel bereikbaar blijven voor het publiek, net als de parking.