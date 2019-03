Maya (22) uit Opwijk helpt kinderen met een beperking in Peru WDS

25 maart 2019

14u45 0 Opwijk Maya Nelubin (22) uit Opwijk studeert Ergotherapie aan hogeschool Odisee in Brussel. Momenteel verblijft Maya voor haar stage in Peru, waar ze kinderen met een beperking begeleidt.

“Ik loop stage in de stad Cuzco, waar ik aan de slag ben in het ziekenhuis San Juan de Dios”, vertelt Maya. “Meer bepaald op de afdeling voor kinderen met een beperking, zoals autisme, downsyndroom of bepaalde leerstoornissen. Ik geef ergotherapie aan die kinderen: therapieën rond fijne motoriek, grove motoriek, cognitieve vaardigheden en schrijflessen, om maar enkele voorbeelden te noemen. De meeste kinderen verblijven hier zes maanden tot een jaar, omdat ze vaak in arme, afgelegen bergdorpjes wonen en hun ouders hen dus niet elke dagen kunnen brengen.”

“Het is zeer fijn om hier acht weken stage te mogen lopen”, aldus Maya. “Een zeer leerrijke ervaring. Ik word bovendien helemaal ondergedompeld in een nieuwe taal, een nieuwe cultuur en een nieuwe manier van werken.”

