Mannenkoor brengt concert 24 mei 2018

Het Opwijks Mannenkoor organiseert op vrijdag 8 juni het concert 'Classic Meets Swing'. Het mannenkoor brengt, samen met het Erasmuskoor van Anderlecht, een repertoire van zowel klassieke als moderne muziek, onder leiding van Emilie De Voght.





Het concert gaat om 20 uur van start in de Sint-Jozefkerk van Droeshout. Nadien is er een receptie.





Toegangstickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor en in café De Plets. (WDS)