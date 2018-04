Luc De Ridder trekt lijst Inzet 17 april 2018

02u43 0 Opwijk Gemeenteraadslid en partijvoorzitter Luc De Ridder (53) is de verrassende lijsttrekker van de partij Inzet.

De Ridder draait al twaalf jaar mee binnen de partij en was ook geruime tijd voorzitter van de milieuraad. Bij de verkiezingen in 2006 was hij nog lijstduwer voor Inzet. Toen behaalde hij 201 voorkeurstemmen.





Inzet maakte gisteren meteen ook enkele andere namen op de lijst bekend. Nog opmerkelijk: voormalig schepen en lijsttrekker Marijke De Vis (39) zet een stapje terug en krijgt de tweede plaats. Zij was in 2012 nog goed voor 468 voorkeurstemmen. Nieuwkomer Tom Bosman (38), bekend van het project 'Kunst in Lege Huizen' en de blog 'Opwijk en de Wereld' staat op de derde plaats. De vierde plaats is dan weer voor OCMW-raadslid Joke Longin (43). Oud-schepen Pol Verhaevert (65), oersocialist met meer dan 25 jaar ervaring in de gemeenteraad, wordt lijstduwer.





Inzet profileert zich als een progressieve partij. Bij de vorige verkiezingen was er nog een kartel met Groen. Maar die laatste trekt nu alleen naar de stembusgang.





(WDS)