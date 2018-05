Loslippigheid leidt tot knokpartij 04 mei 2018

Een twintiger uit Opwijk riskeert 6 maanden cel voor slagen en verwondingen. Samen met een vriend geraakte hij op 2 februari 2015 slaags met drie andere mannen in een parkje aan de Processiestraat. Het vijftal was betrokken in een drugsdossier. Hierbij zouden sommigen wat te loslippig geweest zijn, met de vechtpartij tot gevolg. Het parket stelde een strafbemiddeling voor, maar enkel R.L. ging hier niet op in. Daarom werd hij gedagvaard, maar hij stuurde zijn kat naar rechtbank en werd bij verstek berecht. Uitspraak op 31 mei. (WHW)