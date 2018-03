Lompenfabriek gaat plat voor woningen (AL ZITTEN GEMEENTE EN ONTWIKKELAAR NOG NIET OP ÉÉN LIJN) WIM DE SMET

22 maart 2018

02u31 0 Opwijk In het centrum is de sloop van lompenfabriek Vanbreuze begonnen. Over twee maanden moeten de opslaghallen en de kantoren tegen de vlakte liggen, om plaats te maken voor een groot nieuwbouwproject met ondergrondse parking. Al zitten ontwikkelaar en gemeente daar nog niet op dezelfde lijn.

Familiebedrijf Vanbreuze verhuisde vorig jaar naar Erembodegem. De leegstaande fabrieksgebouwen in Opwijk, op een domein van drie hectare, ruimen plaats voor een project met 161 woningen, waarvan 54 assistentieflats. Dat is althans de bedoeling, maar voorlopig is het twijfelachtig of het er ook effectief komt. Projectontwikkelaar Builprom kreeg wel een vergunning, maar daar koppelde de gemeente enkele voorwaarden aan. Zo moet het woonproject een extra ontsluitingsweg krijgen en moeten 24 appartementen gebruikt kunnen worden als sociale woning. Voorts wordt ook geëist dat een reeks parkeerplaatsen gebruikt kan worden door bezoekers. "De projectontwikkelaar kan om verschillende redenen niet tegemoetkomen aan die voorwaarden", meldt schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA). "Zolang dat niet gebeurt, mag hij een streep trekken door zijn plannen. We wachten dus af of de voorwaarden alsnog nageleefd worden. Maar intussen is het wel een goede zaak dat de leegstaande fabriek verdwijnt."





Belangrijke werkgever

En die sloopwerken zijn deze week van start gegaan. De opslagloodsen komen eerst aan de beurt, in een volgende fase verdwijnen ook de kantoren onder de sloophamer. In juli moeten de afbraakwerken achter de rug zijn, en zal Opwijk een stukje dorpsgeschiedenis armer zijn. De lompenfabriek werd immers al in 1910 gebouwd in de Fabriekstraat, vlak bij het station. De straatnaam kwam er trouwens in navolging van de fabriek. Vanbreuze is ook altijd een belangrijke werkgever geweest in de gemeente. Zo werden er in de jaren 60 en 70 bijna vierhonderd mensen tewerkgesteld. "Maar door de hoge loonkost is dat aantal in de voorbije decennia fors teruggeschroefd", zegt general manager Rodolphe Vanbreuze. "Toen ik in 1994 aan het roer van het bedrijf kwam, werkten er nog 180 mensen. Vandaag tellen we nog 70 personeelsleden."





Eeuw specialisatie

De familie Vanbreuze specialiseert zich al meer dan een eeuw in het verwerken van lompen. "Wij kopen oude kledij op in Denemarken, Zweden, Italië, Duitsland en Zwitserland", vervolgt Vanbreuze. "Het gaat vaak om kledij die ingezameld werd door liefdadigheidsorganisaties die hun spullen liever aan ons verkopen omdat ze niet goed weten hoe ze die bijvoorbeeld in Afrika kwijt kunnen geraken. De slechtste lompen worden gerecycleerd als isolatiemateriaal of poetslappen." Zelf is de general manager nog niet gaan kijken naar de sloopwerken. "Voor mij verdwijnt niet alleen een oud fabrieksgebouw, maar ook een stukje familiegeschiedenis. Het is een beetje moeilijk om toe te kijken hoe dat allemaal verdwijnt."