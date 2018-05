Lokale handelaars leveren voortaan gratis aankopen aan huis 26 mei 2018

02u36 0 Opwijk Zestien handelaars uit Opwijk, Merchtem en Wemmel leveren hun producten voortaan ook rechtstreeks aan huis bij de klanten. Ze gaan daarvoor een samenwerking aan met Beedrop, een bedrijf dat gespecialiseerd is in online verkoop.

"Inwoners kunnen hun aankopen bestellen bij hun favoriete slager, bakker of andere handelaar", vertelt Stefan Van Overbeke van Beedrop. "Onze koerier gaat die bestelling oppikken in de winkel en levert nog diezelfde dag aan huis. De service is volledig gratis en de prijs is dezelfde als in de winkel."





De handelaars willen met het initiatief klanten lokken van de grote supermarkten. "Veel mensen kunnen zich moeilijk verplaatsen of kunnen tijdens de openingsuren niet naar de speciaalzaak. Daarom doen ze hun aankopen maar in de supermarkt. Met dit initiatief willen de mensen opnieuw naar de speciaalzaken laten terugkeren."





De deelnemende handelaars zijn slagerij Bassens (Opwijk), slagerij Saerens (Opwijk), Groentebedrijf Van Haute (Brussegem), brouwerij Vercauteren (Malderen), Kipjes van De Coster, 't Stappeshof (Merchtem), Be my honey (Opwijk), Leonidas (Merchtem), bakkerij Joos (Merchtem), Torenhof (Brussegem), keurslager Vertonghen (Merchtem), Staveshof (Opwijk), De Vismet (Merchtem), fruitbedrijf Vermeir (Opwijk) en fruitwinkel Chris en Judith (Meise). (WDS)