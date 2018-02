Leerlingen VKO organiseren bingo-spel voor klasbattle 27 februari 2018

Leerlingen van de VKO middenschool trokken zopas naar de bewoners van De Wilg om er een bingo-en knutselnamiddag te organiseren. De Wilg is een dienstverleningscentrum voor mensen met een beperking. Het initiatief paste in de 'klasbattle' die het VKO organiseert.





"Alle klassen van het eerste en tweede middelbaar moeten drie opdrachten tot een goed einde brengen", vertelt klastitularis Katrien Van Bever. "De klasbattle moet de teamspirit en de samenhorigheid versterken. De drie opdrachten moeten voor 30 maart tot een goed einde gebracht worden. Eén opdracht is het inzamelen van plastieken dopjes voor de organisatie van blindengeleide honden." Leerlingen Lize Verhelst, Liesl Buyle, Linde Vanderborght en Chloë De Vroede wonnen met hun bingo-spel alvast de harten van de bewoners van De Wilg. (WDS)