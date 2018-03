Kunstenaars palmen leegstaande bloemenwinkel in 09 maart 2018

Achttien Opwijkse kunstenaars gaan hun werken tentoonstellen in de leegstaande bloemenwinkel Helios in de Marktstraat. De tentoonstelling maakt deel uit van het project 'Kunst in Lege Huizen' van Tom Bosman. Tijdens een vorige tentoonstelling, die plaats vond in een lege beenhouwerij, werden meer dan 450 bezoekers verwelkomd. "Het concept om lokale kunstenaars een forum te geven in een leegstaand gebouw, slaat aan", zegt Bosman. "Het is laagdrempelig en de mensen willen ook graag weten hoe het gebouw er vanbinnen uitziet."





De tentoonstelling in de voormalige bloemenwinkel heeft plaats op 17 en 18 maart, telkens van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis. (WDS)