Kookboek van rusthuisbewoners wordt herdrukt 27 februari 2018

02u37 0

Het kookboek '50 smaken grijs', dat vorig jaar gelanceerd werd door bewoners en personeel van het woonzorgcentrum De Oase, is opnieuw verkrijgbaar. In het boek werd een reeks vergeten gerechtjes vanonder het stof gehaald. Het kookboek was een succes want de eerste 500 exemplaren waren in geen tijd uitverkocht. Daarom werd nu beslist om een tweede druk te realiseren zodat het opnieuw kan verkocht worden. De opbrengst van de verkoop wordt in geïnvesteerd in de dementieafdeling van De Oase. Meer info op 052/36.59.40. (WDS)