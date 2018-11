Klopjacht op Aziatische hoornaar Roofwesp vormt bedreiging voor inheemse bijen Wim De Smet

14 november 2018

11u05 0 Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk lanceert een oproep om het nest van de Aziatische hoornaar te vinden. De Aziatische hoornaar is een roofwesp die onlangs in ons land is opgedoken en onder meer in Opwijk al gesignaleerd is.

De Aziatische hoornaar vormt een ernstige bedreiging voor de inheemse bijen. Het Agentschap Natuur en Bos maakte een inventaris op van de plaatsen waar de wesp werd gesignaleerd. Opwijk is daar één van. “Mensen die de Aziatische hoornaar opmerken, nemen best snel contact op met onze diensten”, meldt Milieuschepen Inez De Coninck. “Als we het nest ontdekken, kunnen we de brandweer alarmeren. Volgens de eerste gegevens zouden de hoornaars vooral opgemerkt zijn in de buurt van het Heiveld.”

Het eerste nest van de Aziatische hoornaar in ons land werd pas in 2016 ontdekt. Maar sinds dit jaar gaat de uitbreiding van de soort veel sneller. Het nest bestaat uit een koningin die eitjes legt. Een paar duizenden werksters bouwen het nest en brengen voedsel aan voor de larven. Het favoriete voedsel van deze wesp bestaat uit honingbijen. Omdat de Aziatische hoornaar een grote bedreiging vormt voor de imkerij en voor de bloembestuivers is de overheid door Europese regelgeving verplicht om deze soort te bestrijden.

De Aziatische hoornaar is een zwarte wesp met gele uiteinden aan de poten en een oranje-gele streep net voor het einde van het achterlijf. Hij wordt vaak verward met de Europese hoornaar, die roodbruine poten heeft en meer dan de helft van het achterlijf geel. Het nest is bolvormig, heeft de grootte van een voetbal, en is gemaakt van houtpulp.

De Aziatische hoornaar is voor de mens niet agressief maar wie het nest verstoort, kan wel een pijnlijke steek krijgen.