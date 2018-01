Kinderen planten geboortebos naast Dokkenevijver 02u31 0 Mozkito

De kinderen van Opwijk die in 2012 en 2013 werden geboren, hebben hun eigen geboortebos aangeplant. Het nieuwe bos bevindt zich vlakbij de Dokkenevijver Er werden 400 nieuwe planten in de grond gestopt, voornamelijk esdoorns en zwarte elsen. "In 2010 werd dit perceel al eens beplant maar dat bos hebben we moeten opruimen", vertelt Milieuschepen Inez De Coninck (N-VA). "Alle boompjes waren aangetast door de essenziekte." Voor de kinderen en hun ouders was de aanplanting van het bos een fijne buitenactiviteit. Meer dan honderd ouders en hun kinderen waren op de afspraak. "We hebben gekozen voor de kinderen die in 2012 en 2013 geboren zijn. Dat zijn geen baby's meer en die kunnen perfect zelf al een plantje in de grond stoppen. Deze actie gaan we jaarlijks proberen te herhalen. In de Broevink hebben we een nieuwe stuk grond aangekocht waar we ook een bos van kunnen maken."





(WDS)