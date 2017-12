Kerstboom vat vuur: woning onbewoonbaar 02u40 0 Foto Mozkito De blusploegen aan de getroffen woning. Opwijk Kaarsjes in de kerstboom hebben gisteren een zware brand veroorzaakt in een huis in de Vitsgaard. Een vrouw raakte lichtgewond, de woning is onbewoonbaar.

"Mijn tante was net thuisgekomen na ons familiefeest", vertelt een familielid. "Ze stak kaarsjes onder de kerstboom aan, waarna ze zich ging omkleden. Ze wilde er nog een gezellige avond voor de televisie van maken. Maar terwijl ze boven was, vatte de kerstboom - geen echte boom - vuur."





De vrouw, een zeventiger, probeerde het vuur nog zelf te doven, maar dat bleek onbegonnen werk. Ze raakte bevangen door de rook en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De schade in de woning is groot, vooral op de eerste verdieping. De bel-etage is tijdelijk onbewoonbaar.





(TVP)