Kerstbomen worden woensdag opgehaald

De gemeentelijke diensten starten op woensdag 10 januari met de gratis huis-aan-huis afhaling van oude kerstbomen. Kerstbomen in karton, hout, metaal of kunststof worden niet meegenomen. De kerstboom moet uiterlijk op de dag van de afhaling om 8 uur voor de woning aan de straatkant geplaatst worden, zonder dat hij de doorgang voor voetgangers belemmert. Alleen kerstbomen met naakte wortel, zonder versiering, zonder aarde en zonder pot worden meegenomen. Het ophalen van de oude kerstbomen kan meerdere dagen in beslag nemen. (WDS)