Juffen en meesters staan verkleed voor de klas in Opwijk Michiel Elinckx en Bart Kerckhoven

20 maart 2019

De leerkrachten van de gemeentelijke basisschool De Boot in Opwijk verkleden zich op de nationale stakingsdag in verschillende beroepen. De klusjesjuf, hoteljuf en ook brandweerjuf staan samen met de poetsjuf vandaag voor de klas. Met deze actie willen ze het tekort aan personeel in de verf zetten. “Mensen weten dat niet, maar wij doen hier alles”, klinkt het. “Van de klassen kuisen tot gemachtigde opzichter spelen. Onze vergaderingen kunnen we amper inplannen, omdat we met andere dingen bezig zijn. Zieke leerkrachten worden bijvoorbeeld niet vervangen. Zo kan het niet meer verder. Daarom geven we een half dagje les in onze verkleedkledij.”