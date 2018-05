Judotrainer moet wegblijven van minderjarigen 26 mei 2018

02u59 0 Opwijk Judocoach Kris B. (40) is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor het aanranden van drie van zijn pupillen. Ook mag hij vijf jaar geen judotraining geven aan minderjarigen. "Hij maakte misbruik van zijn macht om zo relaties aan te knopen met jonge meisjes", klonk het.

De man uit Opwijk, die lesgaf aan een judo-topsportschool, begon relaties met zeker drie tieners. Na geruchten over grensoverschrijdend gedrag werd hij ontslagen. Daarop bouwde hij een judozaal in zijn achtertuin, waarin hij bleef lesgeven aan jonge meisjes. Wanneer de relatie met één meisje op de klippen liep, begon hij een verhouding met een andere - vaak 20 jaar jongere - judoka. Zelf zag hij het als gewone relaties. De rechtbank oordeelde anders. "Het ging om opgedrongen liefkozingen waarvoor de meisjes geen toestemming gaven en waarbij hij gebruik maakte van zijn moreel overwicht."





Opvallend: de man werd voor de rechtbank niet verdedigd. Zijn advocaat Jef Vermassen had uitstel gevraagd, omdat hij op vakantie was maar had dat niet gekregen. "De rechtbank heeft wel rekening gehouden met de schriftelijke conclusies van de verdediging en de uitgebreide stukkenbundel die ter beschikking werd gesteld", verduidelijkte de rechter.





Woedend

Gezien het parket 40 maanden gevorderd had, kwam de man met 2 jaar met uitstel nog goed weg. Hij zag het echter niet zo, want na het vonnis stormde hij woedend de zaal uit.





De slachtoffers waren wel tevreden met de uitspraak. "Het is voor mijn cliënte zeer belangrijk dat de rechtbank haar gelooft. Zelf geeft hij geen enkele blijk van schuldinzicht. Hij legt deze nog steeds bij de slachtoffers. Daarnaast mag hij geen training geven aan minderjarigen. Dat is belangrijker dan die celstraf van twee jaar", aldus de advocate van een van de slachtoffers. De kans is groot dat hij beroep zal aantekenen tegen de uitspraak.





(WHW)