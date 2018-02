Jongensschool wordt 'meergezinswoning' CO-HOUSINGPROJECT IN BESCHERMD MONUMENT WIM DE SMET

01 februari 2018

02u26 0 Opwijk De leegstaande jongensschool van Nijverseel zal omgebouwd worden tot een co-housingproject. Goed nieuws dus voor het beschermde monument, dat al enkele jaren stond te verkommeren. De nieuwe eigenaars betaalden er 440.000 euro voor.

De jongensschool van Nijverseel, gelegen langs de Steenweg op Aalst, werd ontworpen door de bekende Opwijkse architect Paul Semal. Het opmerkelijke gebouw in modernistische stijl werd in 1938 ingehuldigd. In 1976 sloot de school de deuren omdat het leerlingenaantal bleef dalen. Sindsdien werd het gebouw nog gebruikt als bibliotheek, heemkundig archief, tekenacademie, en repetitielokaal voor enkele lokale bands.





In 2009 werd het gebouw nog een tijdlang verhuurd aan Groep Intro, maar de jongste jaren stond het leeg. En omdat het gemeentebestuur geen nieuwe bestemming vond, werd de jongensschool te koop aangeboden. Hans De Boeck (46) en An Robberechts (47) toonden zich geïnteresseerd en betaalden uiteindelijk 440.000 euro voor het gebouw. "De verkoop werd online georganiseerd, met de deadline op 15 januari", vertelt Hans. "We hebben het geluk gehad om op de valreep het hoogste bod uit te brengen. Er was immers nog een andere kandidaat die meedong."





Eén postadres

De nieuwe eigenaars willen van het schoolgebouw een co-housingproject maken. Dat betekent dat verschillende gezinnen samen onder één dak gaan wonen, waarbij enkele ruimtes ingericht worden voor gemeenschappelijk gebruik. "Iedere huurder behoudt wel een privaat gedeelte", legt Hans uit. "Maar de wasplaats, tuin of zithoek kan gemeenschappelijk gebruikt worden. Er zal dan ook slechts één postadres zijn. We hebben veel ideeën voor dit gebouw, maar het blijft afwachten of we die ook allemaal kunnen realiseren."





Niet zomaar verbouwen

Omdat de school een beschermd monument is, mag aan het gebouw niets zomaar gewijzigd worden. "Alle verbouwingen moeten in samenspraak met de dienst Monumentenzorg gebeuren. We kunnen dus niet zomaar een muur slopen of de turnzaal onderverdelen in aparte ruimtes. Het gebouw onderverdelen in verschillende appartementen is ook niet toegestaan."





"We hebben dit gebouw gekocht omdat we echte fans zijn van de modernistische bouwstijl", vervolgt Hans. "De vorm, de vloeren,... We houden er enorm van. We willen dit gebouw in ere herstellen en er echt iets nuttigs mee doen. En de buren hoeven niet bang te zijn dat we nog een stuk zouden bijbouwen. Dat kan en mag niet."