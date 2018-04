Jongeman roept bewonderaar zus tot de orde 13 april 2018

Een 20-jarige man uit Opwijk is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden voor geweld tegen een kennis van zijn zus. Het slachtoffer, eveneens 20 jaar, was lange tijd verliefd op zijn zus. Zij hield de boot echter af, maar de jongeman wilde van geen wijken weten. Hierop bemoeide haar broer zich met de zaken en hij verzocht hem om zijn zus met rust te laten. "Uiteindelijk bleef hij haar lastigvallen tot het zelfs pestgedrag werd", aldus de verdediging. "Hierop heeft mijn cliënt op de benen van het slachtoffer geschopt. Meer niet." Daarom werd een werkstraf gevraagd. Omdat hij al twee keer deze gunst had gekregen in het verleden besloot de rechter dat het nu tijd was voor een effectieve celstraf. (WHW)