Jong Vld heeft nieuw bestuur 30 januari 2018

Jong Vld Opwijk-Mazenzele heeft een nieuw bestuur. Evelien Beeckman (27) volgt Laura Cherretté op als voorzitter van de jongerenpartij. Evelien was 15 jaar lid van KLJ Nijverseel, waarvan 5 jaar als hoofdleidster. Ze was ook 3 jaar voorzitter van de jeugdraad. Sinds 2014 werkt Beeckman als advocate in haar eigen kantoor in Opwijk. De vervanging van Laura Cherretté was noodzakelijk omdat ze binnenkort verhuist naar Mechelen.





Nog een wissel: Jolien Jacobs (25) vervangt Dorien Van Stappen als ondervoorzitter. Jolien Jacobs is woonbegeleidster bij de vzw Zonnestraal in Lennik, een zorginstelling voor mensen met een beperking. (WDS)