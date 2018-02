Jong N-VA protesteert met fluitjes tegen staking 27 februari 2018

Leden van Jong N-VA voerden gisteravond actie in het station van Opwijk. Ze deelden er fluitjes uit om zo te protesteren tegen de socialistische staking die vandaag plaats heeft. "Studenten, scholieren, werknemers en reizigers worden voor de zoveelste keer gegijzeld door een staking van een of andere vakbond", zegt voorzitter Floris Van den Broeck. "We zijn het grondig beu dat de werkende en studerende mens hier telkens de dupe van is."





De N-VA, en het Opwijkse parlementslid Inez De Coninck, pleiten langer voor een minimale dienstverlening bij het spoor tijdens de stakingen. "We roepen op om zo snel mogelijk werk te maken van deze minimale dienstverlening zodat de treinreizigers bij een volgende staking wel op hun werk geraken." (WDS)