Jo Kado krijgt de leiding over carnaval 06 februari 2018

02u33 0 Opwijk Jo Van Malderen (22), gekend als 'Jo Kado', mag zich sinds afgelopen weekend de elfde Prins Carnaval van Opwijk noemen.

Jo, die eigenlijk in Lebbeke woont maar een sterke band met Opwijk heeft, is zelf al vijf jaar lid van OKV De Lapsjaars. Voorts was hij ook heel wat jaren aangesloten bij de jeugdvereniging KSA Opwijk.





In een volgelopen Sint-Pauluszaal legde hij als enige kandidaat met succes drie proeven af. Er was een muziekronde, een praktische proef en een verkleedproef. Jo bracht ook enkele sketches en vier zelfgeschreven carnavalsnummers. Hij kreeg uiteindelijk 313 van de 448 publiekstemmen achter zijn naam en krijgt dus zo op zondag 25 maart de leiding over de gemeente, wanneer de twintigste stoet door de Opwijkse straten trekt. Jo volgt overigens 'Prins Jensken' op. OKV De Lapsjaars levert al voor de tweede keer in de geschiedenis van de vereniging een prins. (TVP)