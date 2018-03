Inzet strikt vakbondsman en dierenvriend 03 maart 2018

De progressieve lijst Inzet schuift bij de komende verkiezingen vakbondsman Eric Thomas (52) naar voor als kandidaat-gemeenteraadslid. Thomas is werknemersafgevaardigde van de socialistische vakbond in het distributiecentrum van Delhaize in Zellik. Hij was destijds ook een bekend deejay, zowel in jeugdhuis Nijdrop als bij de lokale radio. Eric Thomas is ook al 20 jaar actief in het oudercomité van de gemeentelijke basisschool De Boot. Nog op de lijst van Inzet: Magdalena Wauters (54), de vrouw die een eigen asiel voor honden en katten uitbaat. Zij wil zich vooral inzetten voor het welzijn van dieren. (WDS)