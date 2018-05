Inzet deelt 60 kippen uit 02 mei 2018

02u23 0

Oppositiepartij Inzet deelt dit weekend 60 kippen gratis uit. De actie moet de afvalberg doen dalen. "Een kip kan per dag 150 gram etensresten verorberen", zegt lijsttrekker Luc De Ridder. "Dat komt neer op een kilogram per week. Kippen zijn dus een goed en natuurlijk alternatief om organisch afval uit de gft-zak en uit de huishoudelijke afvalstroom te halen."





Dertig gezinnen uit Opwijk krijgen van Inzet elk twee kippen gratis. "Goed dus voor 100 kilogram afvalverwerking per gezin per jaar. Bovendien leggen de kippen heerlijke eitjes." De partij verbindt wel enkele voorwaarden aan de nieuwe kippenhouders. "Zo moeten de gezinnen in Opwijk wonen en vandaag nog geen kippen hebben", zegt De Ridder. "De tuin moet ook voldoende groot zijn." Wie wil meedoen kan op zaterdag 5 mei, tijdens de bruisende tuinmarkt, de gratis kippen reserveren aan de stand van Inzet.





(WDS)