Inez De Coninck trekt N-VA-lijst 19 mei 2018

N-VA Opwijk heeft de volledige lijst met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Aanvoerder is parlementslid Inez De Coninck. Plaatsen twee, drie en vier zijn respectievelijk voor schepenen Jan Couck en Johan Deleu, en OCMW-voorzitter Patrick De Smedt. Daarna volgen mandatarissen Els Van Buggenhout, Wouter Van Driessche, Linda Verbesselt en Floris Van den Broeck. Paul Geeurickx, voorzitter van muziekmaatschappij De Volherding, prijkt op de twintigste plaats. Natacha Le Rut, die eerder voor CD&V zetelde in buurgemeente Asse, krijgt de veertiende plaats toegewezen. Willem De Pauw is als nieuwkomer de lijsttrekker van de rechterkolom. Van de 23 kandidaten zijn er tien die voor het eerst aan de verkiezingen deelnemen. (WDS)