Idyllisch beekje in Rodeveld is plots 3 meter breed ‘kanaal’ WDS

05 maart 2019

17u00 0 Opwijk Het idyllische beekje langs het Rodeveld in Opwijk is door de aanleg van de KMO-zone herschapen tot een 3 meter brede gracht. Buurtbewoner Johnny Van Campenhout luidt de alarmbel maar volgens bevoegd schepen Inez De Coninck (N-VA) is er geen reden tot paniek.

Johnny Van Campenhout woont in het Rodeveld, vlakbij de plaats waar de nieuwe KMO-zone De Vlaamse Staak wordt aangelegd. Groot was zijn verbazing toen hij merkte dat het smalle beekje tegenvoer zijn woning, dichtgegooid werd en vervangen door een brede gracht. “Dit is eigenlijk geen gracht meer maar een half kanaal dat op sommige plaatsen 4 meter breed is”, vertelt de man. “En dat is zeer zorgwekkend want in de plannen was er oorspronkelijk geen sprake van een verbreding van de beek. De graafwerken veroorzaken ook andere problemen. Een elektriciteitspaal staat al volledig scheef gezakt, omdat er te diep gegraven werd.”

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck is er evenwel niets aan de hand. “Het is uiteraard niet onze bedoeling om hier een kanaal van 4 meter breed te graven”, luidt het. “Het regenwater moet opgevangen worden in de grachten en afgeleid worden naar de Klokbeek, op de grens met Oost)Vlaanderen. De werken zijn nu volop aan de gang en we volgen alles op de voet op.”

De nieuwe KMO-zone wordt 5 hectare groot. Slechts 3,6 hectare van dat gebied wordt ingenomen door bedrijven, de overige ruimte zal worden ingericht als waterbuffer en groenbuffer. “Eigenlijk is dit echt een project waar we fier mogen op zijn”, zegt De Coninck. “Voorafgaand aan de werken hebben we ook een hydraulisch onderzoek laten uitvoeren omdat water onze grote bezorgdheid was. Niemand hoeft te vrezen voor overlast.”