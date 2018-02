Honderdjarige Clement Heremans overleden 12 februari 2018

02u30 0

Eeuweling Clement Heremans is donderdag in zijn slaap overleden in het woonzorgcentrum De Oase in Opwijk. Hij kreeg in september vorig jaar nog een verrassingsfeestje voor zijn 100ste verjaardag. Clement werd geboren in Lebbeke, in een gezin van acht. Hij was 14 jaar toen hij stopte met school en zich engageerde op de boerderij van zijn ouders. In 1945, net na de Tweede Wereldoorlog, kocht hij samen met zijn echtgenote Hermien Van Mulders de boerderij Gulden Boom in Opwijk. Hermien overleed in 1993. Clement bleef nadien op de boerderij wonen, maar na een felle woningbrand in 2001 verhuisde hij naar het woonzorgcentrum waar hij donderdag overleed. (WDS)