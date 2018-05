Harde kunststoffen gratis naar recyclagepark 25 mei 2018

02u45 0

Inwoners van Opwijk kunnen in de toekomst hun harde kunststoffen gratis kwijt in het recyclagepark. De maatregel wordt goedgekeurd op de volgende gemeenteraad van 29 mei. In het vorige belastingreg-lement moesten de inwoners nog betalen voor harde plastics. "Plastic folies hebben we eerder deze legislatuur vrijgesteld van retributie", meldt schepen van Leefmilieu Inez De Coninck (N-VA). "Maar zowel folies en harde kunststoffen zijn volledig te recycleren. Daarom worden die materialen vrijgesteld van een retributie." Daarnaast is er nog een wijziging: inwoners mogen voortaan tot 200 kilogram asbest gratis naar het recyclagepark brengen Ze moeten het asbest wel apart aanbieden. Tot vandaag mocht slechts 100 kilogram asbest gratis worden weggebracht. De milieuraad staat achter de voorstellen. (WDS)