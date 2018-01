Handtasdief berooft 83-jarige vrouw 25 januari 2018

In de Heiveld werd dinsdag omstreeks 16.30 uur een 83-jarige vrouw beroofd van haar handtas. Het slachtoffer was op weg naar huis na een bezoek aan de apotheek toen de dader, een blanke kerel van 17 à 20 jaar, haar handtas losrukte. Hij werd later nog opgemerkt in de doodlopende Merenblokstraat, waar hij via een tuin en over garageboxen heen wist te ontkomen. De handtas werd later teruggevonden. De portefeuille van het slachtoffer, met daarin belangrijke documenten, was verdwenen.





(TVP)