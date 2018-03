Groen wil verkiezingsborden en -folders weg 15 maart 2018

02u28 0 Opwijk Groen Opwijk roept het gemeentebestuur op om tijdens de verkiezingscampagne geen promotieborden te plaatsen in private tuinen. Het aantal verkiezingsfolders moet beperkt blijven tot maximum 1 exemplaar. Burgemeester Albert Beerens (Open VLD) is niet te spreken over het voorstel.

Groen stapt vol vertrouwen naar de kiezer in Opwijk en wil dat er een milieuvriendelijke verkiezingscampagne wordt gevoerd. "De lawine aan papier en verkiezingsborden is overdreven en niet goed voor het leefmilieu", zeggen Bert De Wel en Benny De Ridder. "Het opbod tussen de partijen moet stoppen. Daarom hebben we de partijen uitgenodigd om een gentlemen's agreement te ondertekenen. Alle partijen en kandidaten beloven daarin dat ze geen verkiezingsborden plaatsen in privé-tuinen. De enige verkiezingsborden worden dan de gekende borden van de gemeente, verspreid over Opwijk, waarbij elke partij een plank ter beschikking heeft om kandidaten te promoten."





Ook het aantal verkiezingsfolders moet naar beneden. "In onze overeenkomst belooft elke partij om slechts één verkiezingsfolder in de brievenbus te bezorgen. De partijen kunnen afspreken om kort voor de verkiezingen elk een folder samen in een enveloppe te steken en die enveloppe dan door Bpost te laten bezorgen. De kosten voor die ene verzending worden dan door alle partijen gedeeld, a rato van het gewicht van de folder."





Maar burgemeester Albert Beerens vindt het voorstel maar niets. "De voorbije zes jaar heb ik van Groen niets gehoord maar nu, 6 maanden voor de verkiezingen, wil die partij bepalen hoe we campagne moeten voeren", luidt het. "Wij werken al 6 jaar rond milieu. Dit is een lachwekkend voorstel."





Beerens zegt zelf ook voorstander te zijn van een milieuvriendelijke campagne. "Maar de milieuproblematiek is meer dan alleen maar een foldertje in de brievenbus. Vermoedelijk is de werking van Groen onvoldoende gestructureerd dat ze met dit voorstel hun eigen zwakte willen verdoezelen."





"Bovendien moeten de mensen ook te weten komen wie de kandidaten zijn en wat ze willen realiseren. Zonder die informatie kan een inwoner geen degelijke keuze maken." (WDS)





