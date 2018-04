Groen Pajottenland stelt lijsttrekkers voor 23 april 2018

04u37 0 Opwijk Streekpartij Groen Pajottenland heeft haar lijsttrekkers voorgesteld in vier gemeenten. De partij komt op in Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal. In Herne, Bever en Galmaarden zoekt de partij nog extra mankracht.

In Pepingen en Roosdaal zal Groen Pajottenland voor het eerst opkomen. De partij is ambitieus. Ze willen in de toekomst wegen op de lokale besturen. In Gooik zal Alwin Loeckx de lijst trekken. Hij krijgt onder meer steun van Kirsten De Weerdt. In Lennik is Hendrik Schoukens de kopman van Groen. Onder meer journalist Freddy Kempeneer zal de lijst vervoegen. Koen Van Cauter is de lijsttrekker voor Pepingen, Marc Devits in Roosdaal. "Hopelijk kunnen we enkele zetels veroveren in deze gemeenten", zegt Alwin Loeckx. "Groen Pajottenland wil afstappen van de klassieke politiek. Wij willen via participatie de mensen betrekken, bij onder meer dossier rond ruimtelijke ordening. Zo krijg je een sociaal draagvlak voor vele projecten. Daarnaast staat milieu en ecologie ook erg hoog op onze agenda. Het Pajottenland is een plattelandsregio, maar toch is er nog veel verbetering mogelijk." Voor de gemeenten Herne, Bever en Galmaarden twijfelt de partij over een mogelijke lijstvorming. De komende maanden komt daar meer duidelijkheid over. "In de toekomst willen we ook meer vrouwen als lijsttrekker aanstellen. Daar moet zeker aan gewerkt worden." (MEN)