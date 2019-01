Groen Opwijk heeft nieuwe voorzitter WDS

De Opwijkse afdeling van Groen heeft een nieuwe voorzitter. Kim Janssens (44) volgt het pas verkozen gemeenteraadslid Bert De Wel op aan het hoofd van de partij.

De nieuwe voorzitter woont al 10 jaar in Opwijk en werkt als bediende in Brussel. Ze heeft een gezin met twee jonge kinderen. Kim Janssens moet, samen met Bert De Wel, de tweede ‘trekker’ worden van de partij in Opwijk. “Door onze goede score bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we voor het eerst een gemeenteraadslid in onze gemeente”, meldt Bert De Wel. “Het was hoog tijd dat de ecologisten eindelijk een zitje kregen in de Opwijkse gemeenteraad. De uitdagingen om van Opwijk een sociale en ecologisch duurzame gemeente te maken zijn heel groot.”

Groen Opwijk stapt het nieuwe jaar in met een ‘Trage (Wegen) Winterwandeling’ op zaterdag 19 januari. De wandeling wordt gecombineerd met een alternatieve nieuwjaarsreceptie. Vertrek om 17 uur aan de Processiestraat 23.