Groen op eigen benen naar kiezer

Groen Opwijk zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen kartel meer vormen op de progressieve lijst Inzet. In 2012 was dat wel nog het geval. "Maar na de verkiezingen bleek dat de vier mandaten allemaal naar mensen van sp.a-strekking gingen", zegt Groenkopstuk Patrick Gillis. "Bovendien zien we dat Inzet eigenlijk een soort verkapte sp.a-lijst aan het worden is."





Volgens Gillis, die als ingenieur bij Engie werkt, zullen nog meer Groenafdelingen op eigen benen naar de kiezer stappen. "In de opiniepeilingen doet mijn partij het goed. We zijn sterk genoeg om met een volwaardige lijst deel te nemen aan de verkiezingen."





De lijsttrekker van Groen in Opwijk wordt zo goed als zeker Patrick Gillis. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen behaalde hij op de kartellijst 172 voorkeurstemmen. "Maar dat gaan we eerst intern bespreken", besluit hij. (WDS)