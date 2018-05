Groen krijgt geen standje op tuinmarkt 05 mei 2018

02u48 0 Opwijk Groen mag geen standje plaatsen op de Bruisende Tuinmarkt, die vandaag plaatsvindt in het centrum van Opwijk. De partij is verontwaardigd.

"Drie dagen voor het evenement besliste het schepencollege om ons standje niet toe te laten", melden kandidaten Bert De Wel en Benny De Ridder. "Nochtans hadden we enkele weken geleden wel al de schriftelijke toestemming gekregen van de administratie - getekend door de burgemeester. En nu komt die terug op zijn beslissing. Heel triest is dit. We wilden graag zelfgemaakte fruitbrochettes en smoothies aanbieden op de Bruisende Tuinmarkt."





Volgens burgemeester Albert Beerens is er op de markt echter geen plaats voor politieke standjes. "Groen mag wel een standje plaatsen wanneer dat een bijdrage levert tot de geest en ideologie van een tuinmarkt", zegt Beerens. "Nu hadden we vooral de indruk dat de partij een politiek standje zou uitbaten en daar dient een tuinmarkt niet voor." (WDS)