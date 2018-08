Gratis opleiding reanimeren en defibrilleren 30 augustus 2018

De gemeente Opwijk organiseert een gratis opleiding voor reanimeren en defibrilleren. In de drie uur durende opleiding leren deelnemers hoe ze slachtoffers van een hartstilstand moeten reanimeren. Het Rode Kruis demonstreert daarna hoe een aedtoestel functioneert. Er zijn vier sessies. De eerste opleiding vindt plaats op 11 september, van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Familieheem in Nijverseel. Nadien zijn er nog opleidingen op 17 oktober, 10 december en 28 februari. De sessies vinden respectievelijk plaats in Opwijk, Mazenzele en Droeshout. Inschrijven kan via dewegwijzer@opwijk.be of via 0800/113.41. (MEN)