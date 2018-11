Graf van oud-strijder geruisloos verwijderd Wim De Smet

05 november 2018

14u45 0 Opwijk Heemkring Opwijk-Mazenzele reageert ontzet op het nieuws dat het gemeentebestuur vorige maand het graf van oud-strijder Benoit Willems geruisloos verwijderd heeft. “Dat getuigt van weinig respect”, vindt voorzitter Ingo Luypaert.

Het graf van soldaat Benoit Willems werd enkele weken geleden samen met nog een reeks andere oude grafstenen verwijderd. Maar volgens de heemkring had dat nooit mogen gebeuren. “Wij vragen al jaren meer aandacht voor die waardevolle graven”, zegt Ingo Luypaert van HOM. “Oud-strijders vind je niet alleen op het ere-perk terug. Sommige nabestaanden kozen ervoor om hen een gewoon graf te geven. Maar ook die graven en grafstenen moet je dus bewaren.”

Volgens Luypaert heeft het gemeentebestuur geen aandacht geschonken aan de vraag van HOM. “Meer zelfs: enkele weken voor de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt net een graf van een oud-strijder opgedoekt”, klinkt het. “Soldaat Willems was één van de meer dan honderd soldaten uit onze gemeente die naar het front getrokken zijn. En of ze nu aan de IJzer sneuvelden of niet, dat maakt voor ons geen verschil. Wij willen daar geen onderscheid in maken. Dit is duidelijk een gemiste kans.”

Burgemeester Albert Beerens (Open Vld) reageert verrast op de kritiek. “De verwijdering van dit graf zegt me niets”, klinkt het. “Ik ga deze zaak laten onderzoeken. Maar nu al staat vast dat er andere regels gelden voor een graf op een ereperk, dan voor de gewone graven.”