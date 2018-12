Goeiedag Radio krijgt weer sprankeltje hoop Auditeur Raad van State adviseert vernietiging frequentieplan Wim De Smet

28 december 2018

15u40 0 Opwijk Eén jaar nadat Goeiedag Radio uit Opwijk noodgedwongen de stekker van de zender uittrok, is er opnieuw een sprankeltje hoop. De auditeur van de Raad van State stelt immers voor om het frequentieplan van Mediaminister Sven Gatz te vernietigen.

Goeiedag Radio hield op 31 december 2017 op te bestaan. In het nieuwe frequentieplan van Gatz was er immers geen plaats meer voor de radiozender. De frequentie van Goeiedag werd toegewezen aan een nieuwe vzw uit Merchtem.

De ontstentenis in Opwijk was groot, want de radiozender was zeer geliefd bij de inwoners. Goeiedag Radio kondigde vorig jaar dan ook al aan dat de beslissing van Gatz aangevochten zou worden bij de Raad van State. En het ziet er nu naar uit dat die stap iets uitgehaald heeft.

“De auditeur van de Raad van State heeft voorgesteld om het besluit van Gatz te vernietigen en de Vlaamse overheid te veroordelen tot het betalen van de kosten”, meldt Wouter Van Driessche, die als raadsman optreedt voor Goeiedag. “De Raad van State spreekt zich uit op 21 januari, maar in de meeste gevallen wordt het advies van de auditeur gevolgd. Feit is: als het besluit van de minister vernietigd wordt, dan zal er een nieuwe procedure opgestart worden.”

Van Driessche is niet alleen advocaat, maar gaat volgende week ook aan de slag als nieuwe schepen in Opwijk. “Maar ik heb me op deze zaak gegooid als bezorgde inwoner, en niet zozeer als politicus. Ik wil niet dat we onze radiozender verliezen.”