Gezinnen krijgen tien kilogram strooizout WDS

05 november 2018

15u20 0 Opwijk Opwijkse gezinnen kunnen vanaf eind deze maand in de gemeentelijke loods gratis tien kilogram strooizout ophalen.

Wie zo’n zak zout wil, moet wel de bon kunnen voorleggen die bij de gemeentelijke belastingbrief gevoegd werd. Het zout kan opgehaald worden op zaterdagen 24 november en 1 december (9 tot 12 uur), of op dinsdag 4 december (18 tot 20 uur).

Het strooizout wordt uitgedeeld omdat ook de inwoners bij zware sneeuwval enkele verplichtingen hebben. Zo moeten eigenaars of bewoners van een huis of de benedenverdieping van een appartement de voetpaden voor hun gevel ijs- en sneeuwvrij maken. Het gemeentebestuur zelf staat in voor het sneeuw- en ijsvrij houden van de gemeentelijke wegen en fietspaden.