Gereedschap uitlenen in werktuigenbibliotheek 08 juni 2018

02u32 0 Opwijk Wie gereedschap nodig heeft om te verbouwen, klussen of tuinieren, kan binnenkort terecht bij vzw De Werkbank.

De Werkbank is een uitleenbibliotheek voor gereedschap. Voor een beperkt lidmaatschap krijg je onbeperkte toegang tot een heel assortiment kwaliteitstoestellen. De vzw gaat nu op zoek naar extra centen en start daarom een crowdfunding. "Er worden vandaag veel dure toestellen aangekocht die slechts beperkt gebruikt worden", zegt Christophe Arys van De Werkbank. "Daarna liggen ze vaak jaren in een garage of tuinhok. Dat kan anders."





Workshops

De uitleendienst werkt zoals een bibliotheek: in ruil voor een kleine jaarlijkse bijdrage krijg je onbeperkte toegang tot een breed assortiment kwaliteitsgereedschap om te verbouwen, klussen of tuinieren. Het doelpubliek zijn particulieren en verenigingen uit Opwijk. Naast ontlenen wil De Werkbank ook workshops organiseren om mensen te leren hoe ze zelf kleine renovaties en reparaties kunnen uitvoeren.





Crowdfunding

Om in september definitief van start te kunnen gaan, kiest De Werkbank voor crowdfunding. "Tegen eind juni hopen we 5.500 euro te verzamelen", klinkt het. "Die centen zullen we gebruiken om het basisaanbod te financieren, de administratieve kosten, kosten voor nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en internet, het online uitleenplatform en communicatie. We hebben nu al bijna 2.700 euro - zo'n 50 procent - verzameld."





Meer info op www.growfunding.be/dewerkbank. (WDS)