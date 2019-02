Gemeente wil bevolkingsdichtheid afremmen WDS

18 februari 2019

19u00 0 Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk wil de komende legislatuur de toename van het aantal inwoners inperken. De voorbije jaren waren projectontwikkelaars druk bezig met het aansnijden van de vele projectzones waardoor de bevolkingsdichtheid fors steeg.

Opwijk kampt met een bevolkingsdichtheid van 729 inwoners per vierkante kilometer. Dat is flink wat meer dan buurgemeenten Asse (695 inwoners/vierkante kilometer), Merchtem (438) of Londerzeel (507). Om de bevolkingsdichtheid niet verder te laten toenemen, werd onder meer de bekende brouwerij-site herbestemd. De site stond ingekleurd als woonzone maar werd herbestemd als brouwerij. “In de brouwerij worden onder meer de bekende bieren Affligem en Op-Ale geproduceerd”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA). “Met de brouwerij gaat alles goed en er zijn geen signalen dat de directie hier alles wil sluiten. Maar met de herbestemming willen we alleszins de zekerheid creëren dat er geen nieuwe woonzone kan ontstaan.”

Het gemeentebestuur vreest dat de mogelijkheid bestaat dat een mogelijke ontwikkeling als woonzone een interessante deal kan opleveren voor het bedrijf. “We zagen dat eerder ook al bij lompenfabrikant Vanbreuze”, luidt het. “Die mensen hebben hun fabriek hier gesloten om vervolgens een megalomaan woonproject te plannen dat mogelijk veel rendabeler is. Dat risico willen we met de brouwerij niet lopen.”

De gemeente wil ook andere ruimtelijke uitvoeringsplannen volledig uitkammen en waar mogelijk bijsturen.