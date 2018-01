Gemeente sluit zich aan bij 'Statie Alliantie' 26 januari 2018

02u34 0

Het gemeentebestuur van Opwijk sluit zich aan bij de 'Statiegeld Alliantie', een platform dat de invoering van statiegeld eist voor lege wegwerpflesjes en -blikjes. Tijdens de jongste gemeenteraad werd het voorstel van oppositieraadslid Luc De Ridder (Inzet) unaniem goedgekeurd. "De Statiegeld Alliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen", meldt De Ridder. "Milieuorganisaties, middenveldorganisaties, bedrijven en gemeenten maken er deel van uit. De bedoeling is om, door het statiegeld, mensen ertoe aan te zetten hun lege blikjes en flesjes opnieuw in te leveren. Dat zorgt voor minder zwerfafval, minder opruimkosten voor de lokale overheden, minder dierenleed en betere recyclage van waardevolle materialen."





"Bovenop de prijs van een plastic fles of blikje betaal je bijvoorbeeld 25 cent statiegeld", luidt het. "Die 25 cent krijg je terug op het moment dat je de lege verpakking via een automaat of de winkelbalie terugbrengt. Statiegeld is dus geen belasting: wie zijn flesje of blikje netjes terugbrengt betaalt helemaal niets extra."





Volgens Inzet kan het statiegeld een jaarlijkse besparing van 20,1 miljoen euro opleveren. "Het opruimen van zwerfvuil, dat vooral bestaat uit blikjes en flesjes, kost Vlaanderen meer dan 100 miljoen per jaar." (WDS)