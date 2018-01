Gemeente koopt deel van Fläktsite NIEUWE STEK VOOR CARNAVALSHAL EN LOODS VOOR WERKMANNEN WIM DE SMET

02u32 0 Mozkito De loodsen en de luifel bieden momenteel een troosteloze aanblik. Hier wordt de nieuwe werkliedenloods van de gemeente gebouwd. Opwijk De gemeente Opwijk koopt een deel van de Fläktsite om er een nieuwe loods voor gemeentearbeiders en een carnavalshal op te bouwen. Het gaat om een perceel van 4.376 vierkante meter. Kostprijs: 260.000 euro.

Het gemeentebestuur huurt al enkele jaren een grote loods op het voormalige Fläktterrein in de Doortstraat. Fläkt is een bedrijf gespecialiseerd in koeltechniek maar de gebouwen in Opwijk werden zo'n twintig jaar geleden al verlaten. Sindsdien worden de grote opslaghallen apart verhuurd, onder meer aan de bekende danstempel Flight 90.





Industriezone

De gemeente gaat nu het stuk grond naast Flight 90 aankopen. De grond staat ingekleurd als industriezone, waardoor het gemeentebestuur er probleemloos een nieuwe werkliedenloods kan bouwen. "Vandaag huren we nog altijd twee loodsen op deze site", weet schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA). "We gebruiken de opslagruimte voor inbeslaggenomen inboedels en voor de carnavalisten die hier hun wagens komen maken. Ook de klanten van Flight 90 kunnen er hun auto parkeren. Maar de huur van de gebouwen kost ons 36.000 euro per jaar. In dat geval konden we het beter gewoon kopen."





Luifel afbreken

Het nieuwe perceel grond bevindt zich tussen de huidige loods van de gemeente en de hal van Flight 90 en telt ook nog twee loodsen en een luifel. "De luifel gaan we sowieso afbreken, want daar kunnen we de nieuwe werkliedenloods bouwen", klinkt het. "De loods vooraan gaan we nog 2 jaar huren. Daar kunnen de carnavalswagens in terecht in afwachting van de nieuwbouw. Intussen kunnen we werk maken van de bouw van de nieuwe loods en kunnen we onze technische diensten er centraliseren."





De eigenaar van de Fläktsite heeft plannen om nog meer delen van het terrein te vernieuwen. "We kregen jaren geleden al de vraag of hier woningen mochten gebouwd worden", vertelt De Coninck.





"Maar bij de herziening van het structuurplan kwamen we tot de constatatie dat we al veel woongebied hadden. Daarom bleef deze zone ingekleurd als industriegebied. De eigenaar kan het gebied wel verder ontwikkelen, onder meer met verhuur of verkoop van bedrijfsunits."