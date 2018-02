Gemeente bevraagt 1.400 inwoners 17 februari 2018

02u25 0

Het gemeentebestuur van Opwijk gaat 1.400 inwoners bevragen. Het gaat om willekeurig gekozen mensen die een formulier in de bus zullen krijgen. Via de enquête wordt gepolst naar hoe de leefomgeving ervaren wordt, wat men vindt van de dienstverlening en op welke wijze men het liefst geïnformeerd wil worden. De vragenlijst is op politiek vlak neutraal opgesteld, en enkel de geselecteerde inwoners kunnen deelnemen. Zij worden door een extern bureau aangeduid. De resultaten worden op 17 april bekendgemaakt. Alle adviezen worden nadien gebundeld in een 'inspiratienota', die gebruikt zal worden bij de opmaak van de meerjarenplanning. (WDS)