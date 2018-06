Garagebrand werd aangestoken 12 juni 2018

De brand die vrijdagnacht een garage in de Hollestraat in de as legde, werd wel degelijk aangestoken. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. De deskundige heeft sporen van brandversnellers aangetroffen, en ook had een buurman die ochtend omstreeks 3 uur het geluid gehoord van een fles die aan diggelen ging. Mogelijk werd er dus gebruikgemaakt van een molotovcocktail. De eigenaar van de garage werd in het verleden al slachtoffer van vandalisme, maar brandstichting bij nacht is uiteraard nog een heel ander zaak. (TVP)