Garage in de as gelegd: mogelijk brandstichting met molotovcocktail 11 juni 2018

Een alleenstaande garage achter een woning in de Klei is vrijdagnacht volledig uitgebrand. "Het was een buur uit de Hollestraat die rond 3 uur gewekt werd door het geluid van een fles die aan diggelen werd geslagen", vertelt de bewoner. "Mogelijk gaat het dus om brandstichting, en werd er een molotovcocktail gebruikt. Toen de buur ging kijken, stond de poort van de garage al volledig in brand." Het vuur verspreidde zich razendsnel en bij aankomst van de hulpdiensten viel de garage niet meer te redden. Een overslag naar een aanpalende garage kon wel worden vermeden. De garage deed dienst als opbergruimte, onder meer een wasmachine en lavabo werden door de vlammen vernield. "Eerder werd mijn woning al beklad met verf", zucht de bewoner. "Nu gaat het nog verder. Hopelijk neemt de politie het serieus." Omdat het dak uit asbestplaten bestond, laat de burgemeester een gespecialiseerde firma aanrukken om alles op te ruimen. Niemand raakte gewond. (TVP)