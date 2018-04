Garage brandt volledig uit 16 april 2018

Langs de Steenweg op Lebbeke is gisterenvoormiddag een garage volledig uitgebrand. In het vrijstaande gebouw achter de woning was ook een werkruimte ondergebracht, maar er stond geen voertuig geparkeerd. De hulpdiensten, die rond 10.20 uur verwittigd werden, konden een overslag naar de woning vermijden. De oorzaak van de brand kon gisteren niet onmiddellijk achterhaald worden, maar kwaad opzet lijkt uitgesloten. Niemand raakte gewond. (TVP)