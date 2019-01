Fruitteler Joris Vermeir erkend als ‘Boer met Klasse’ WDS

24 januari 2019

11u00 0 Opwijk Fruitbedrijf Joris Vermeir uit de Hofweg in Opwijk maakt voortaan deel uit van het netwerk ‘Boeren met Klasse’, een initiatief van de provincie.

Het project ‘Boeren met Klasse’ bestaat 10 jaar en rondde zopas de kaap van honderd leden. De landbouwers die er deel van uitmaken zetten op regelmatige basis de deuren van hun bedrijf open voor groeps- en klasbezoeken. Die bezoeken zijn nodig omdat veel mensen niet meer weten waar hun voedsel vandaan komt. “Sommige kinderen denken vandaag dat chocomelk afkomstig is van bruine koeien”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Dankzij de boerderijbezoeken komen mensen te weten hoe het er aan toe gaat op onze land- en tuinbouwbedrijven. En ze komen ook te weten wat er allemaal moet gebeuren om ons dagelijks voedsel te garanderen.”

Het aantal bezoekers blijft intussen stijgen. “In 2010 zijn we gestart met 13.400 bezoekers per jaar”, weet Swinnen. “De voorbije jaren waren er telkens meer dan 22.300 bezoekers. Veel bedrijven uit ons netwerk beperken zich overigens niet tot klasbezoeken. Er zijn ook landbouwers die kinderfeestjes, boerderijkampen of teambuildingsactiviteiten organiseren.”

De leden van ‘Boeren met Klasse’ zijn overigens te herkennen aan een gevelbordje.