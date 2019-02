Fijnkost Heremans sluit na 30 jaar de deuren Bekende delicatessenzaak wordt omgebouwd tot immobiliënkantoor Wim De Smet

13 februari 2019

15u20 0 Opwijk De bekende delicatessenzaak van de familie Heremans, langs de Steenweg in Mazenzele, sluit eind volgende maand voorgoed de deuren. Na meer dan 30 jaar in de winkel, gaan zaakvoerders Johan Heremans (60) en Gerlinde De Koster (61) met pensioen. “Maar de klanten, die gaan we zo hard missen.”

Fijnkost Heremans werd in 1988 opgericht door Johan. “Ik wilde graag een eigen zaak uit de grond stampen”, vertelt hij. “Eerst dachten we een combinatie van een winkel met een marktkraam te beginnen. En we zijn ook gaan kijken of we een bestaande handelszaak konden overnemen. Maar uiteindelijk heb ik beslist om zelf een eigen fijnkostwinkel op te starten. Die keuze heb ik me nooit beklaagd.”

Johan volgde een avondopleiding traiteur. Gerlinde, die regentaat huishoudkunde had gestudeerd, hielp hem in de zaak en zou later voltijds mee in de delicatessenzaak stappen. “We zijn ook zelf onze eigen bereidingen beginnen te maken”, luidt het. “Koude buffetten, kip aan het spit, belegde broodjes en tal van andere nieuwigheden voor die tijd, zorgden ervoor dat we snel veel werk hadden. Soms hadden we ook te veel werk, want we wilden bewust klein blijven en zonder personeel werken.”

Johan en Gerlinde beleefden gouden tijden in hun winkeltje. “Al die jaren konden we ook de concurrentie van de supermarkten goed de baas”, vertelt Gerlinde. “Maar intussen zijn er zo veel winkelketens bij gekomen dat we dat toch beginnen voelen. Onze kinderen nemen de zaak niet over. Zij gaan hun eigen weg en zijn daar gelukkig in. En wij zijn blij voor hen. De laatste jaren hebben we ook af te rekenen gehad met gezondheidsproblemen. Dus valt het doek over onze zaak.”

In de toekomst willen Johan en Gerlinde vooral tijd vrijmaken voor hun drie kleinkinderen. “We hadden eigenlijk graag nog een beetje blijven werken, maar dat zal dus niet het geval zijn”, vervolgt Johan. “Mijn vader is gestorven toen hij 61 jaar was, mijn zus toen ze 52 was. Vooral de dood van mijn vader heeft me altijd zwaar getroffen, ook vandaag nog. Ik ben nu 60 en ik ga niet altijd bezig blijven.”

De klanten kunnen nog tot 30 maart terecht in de winkel. “Onze klanten zijn eigenlijk vrienden geworden. Dat afscheid gaat ons heel zwaar vallen. De babbeltjes, het respect dat we van hen kregen. We gaan het allemaal zo hard missen.”

Fijnkost Heremans organiseert op 30 maart nog een afscheidsfeestje. Nadien wordt het pand verhuurd aan een immobiliënmakelaar.