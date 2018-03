Eliane gooit zich in kiesstrijd POPULAIRE EX-CAFÉBAZIN STAAT OP LIJST OPEN VLD WIM DE SMET

16 maart 2018

02u40 0 Opwijk Eliane Laurent (63), de voormalige cafébazin van het Hof Ten Hemelrijk, staat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Open Vld. De immens populaire waardin zegde drie maanden geleden de tapkraan vaarwel, maar wil nu een nieuwe uitdaging. "Ik in de politiek? Ik had het zelf niet durven denken."

Burgemeester Albert Beerens en zijn Open Vld hebben met de kandidatuur van Eliane Laurent een electoraal goudhaantje te pakken. Eliane was 26 jaar de vaste cafébazin en conciërge van het Hof Ten Hemelrijk, in Opwijk, bekend als 't Spechteshof. Ze bouwde de oorspronkelijke cafetaria van het CC uit tot een volkse en gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud. Begin december nam ze afscheid, maar niet zonder een feestelijke driedaagse waarbij honderden mensen afscheid kwamen nemen.





Lang twijfelen

Maar na de sluiting van het café had Eliane plots niets meer om handen. "Ik zorgde voor de kleinkinderen, maar had dikwijls het gevoel dat ik nergens écht meer nodig was", vertelt Eliane. "Toen vroeg de burgemeester mij of ik geen zin had om zijn ploeg te versterken. Ik heb er lang over nagedacht, gepraat met mijn kinderen en vrienden. En na lang twijfelen, heb ik toch toegezegd. Ik voel me nog te goed in mijn vel om niets meer om handen te hebben. Dus ga ik er voor. Ik wil dat de mensen die in Opwijk komen wonen zien wat voor een toffe gemeente dit is."





Eliane komt uit een liberale familie. "Mijn moeder heeft lange tijd in het bestuur van de toenmalige PVV gezeteld", vertelt ze. "Maar ik heb nadien een andere keuze gemaakt. Ik was zeer Vlaamsgezind en heb nog twee jaar het Breughelhof opengehouden, het café van de Volksunie. Pas op, ik ben nog altijd Vlaamsgezind. Maar ook liberaal. En als cafébazin heb ik altijd geweigerd om Frans te spreken met de klanten. Ik vond altijd: als ze de weg naar hier hebben gevonden, moeten ze ook maar een woordje Nederlands kennen."





De kandidatuur van Eliane Laurent is een verrassing. "Tijdens mijn 26 jaar in het Spechteshof heb ik me nooit met politiek ingelaten. Als er politiekers langskwamen met hun foldertjes, gooide ik die altijd in de vuilnisbak. Ook die van Open Vld, ja. (lacht)"





Zelfstandigen steunen

Ondanks haar politiek engagement, blijven de kinderen en kleinkinderen wel op de eerste plaats komen. "Dat heb ik meteen meegedeeld. De politiek komt altijd op de tweede plaats. Maar ik wil wel iets doen voor Opwijk en dan vooral voor de zelfstandigen. In onze gemeente is het aantal nieuwe inwoners fors gestegen. Ik wil die mensen de weg wijzen naar onze plaatselijke middenstand. We hebben misschien weinig grote winkelketens, maar de lokale handelaars hier bieden producten en diensten aan die minstens even goed zijn."