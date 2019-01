Eerste Winterkermisloop in centrum WDS

22 januari 2019

11u30 0 Opwijk In het centrum van Opwijk vindt vrijdagavond 25 januari de eerste Winterkermisloop plaats.

De Winterkermisloop wordt georganiseerd door de gemeente en atletiekclubs AC Opwijk en Achilles Run4fun. Het parcours bevindt zich in en rond de kermis van Opwijk. De kinderjogging begint om 18.30 uur. Kleuters leggen een afstand van 250 meter af. Voor de kinderen van het eerste tot het derde leerjaar is een traject van 500 meter voorzien. De kinderen die in het vierde, vijfde of zesde leerjaar zitten, leggen 750 meter af.

De loopwedstrijd voor volwassenen start om 19.30 uur. Deelnemers kunnen kiezen tussen een afstand van 6 kilometer of 12 kilometer. De start is voorzien aan café De Plets.

Inschrijven kan vanaf 17 uur de schuur van het Hof Ten Hemelrijk. Iedere deelnemer kan een vrije bijdrage storten. De inkomsten gaan integraal naar de vzw Caprioolkinderen. De winterkermis in Opwijk vindt plaats van 25 tot en met zondag 27 januari.